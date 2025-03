Mondiale per Club 2025, esclusa una squadra

Non è ancora iniziato ma il mondiale per club, che vivrà per la prima volta con la nuova formula, ha già regalato il primo colpo di scena. Infatti la FIFA tramite un comunicato ha annunciato che il Leon è stato escluso dal torneo: “A seguito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del CF Pachuca e del Club León, il presidente della Commissione disciplinare della FIFA ha deciso di deferire il caso direttamente alla Commissione d’appello della FIFA, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 3, del Codice disciplinare della FIFA. Dopo aver valutato tutte le prove in archivio, il presidente della Commissione d’appello della FIFA ha deciso che il CF Pachuca e il Club León non hanno soddisfatto i criteri relativi alla multiproprietà di club. In linea con l’articolo 10, paragrafo 4 del Regolamento per la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, la FIFA ha stabilito che il Club León sarà escluso dalla competizione e che il club che verrà ammesso come sostituto sarà annunciato a tempo debito”.

Foto: Instagram Mondiale per Club