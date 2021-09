Mondiale ogni due anni, Wenger insiste: “Ecco la nostra idea”

Arsene Wenger, ex manager dell’Arsenal ed attuale direttore del settore sviluppo della FIFA, è intervenuto ai microfoni de L’Equipe per trattare diversi argomenti, tra cui la possibilità di disputare un Mondiale ogni due anni. Un’idea già rivelata negli scorsi mesi e che ora si sta facendo sempre più concreta. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“L’idea guida è di raggruppare le partite delle nazionali in uno o due periodi dell’anno, in modo che i giocatori non vengano tolti più volte ai club. E poi, a fine stagione, fare in modo che ci sia sempre un torneo di grande richiamo, come ad esempio sono i Mondiali”.

