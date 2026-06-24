Mondiale, Modibo fa visita a Koné dopo l’infortunio

24/06/2026 | 13:41:27

Bel gesto di Assim Madibo e del Ministro degli Sport del Qatar, che hanno fatto visita al canadese Ismael Koné , dopo il brutto infortunio rimediato dal centrocampista nella sfida con il Qatar. Il giocatore del Sassuolo si è sottoposto a un intervento chirurgico, per rimediare alla rottura della gamba. la Nazionale qatariota ha celebrato l’incontro con una foto e delle belle parole: “Questa visita riflette lo spirito di sportività e le forti relazioni dentro e fuori dal campo. Auguriamo al giocatore una pronta guarigione e un breve ritorno in campo”.

Foto: Instagram Qatar