Mondiale: l’esultanza social dei protagonisti dei sedicesimi

30/06/2026 | 14:51:07

Nella giornata di ieri, sono arrivati i primi verdetti dei sedicesimi, che hanno fatto sorridere Brasile, Marocco e Paraguay. Alcuni dei protagonisti dei match hanno celebrato il successo sui propri profili social. Martinelli, eroe con una rete allo scadere che è valso il passaggio del turno ai danni del Giappone, ha scritto così su Instagram: “Sono molto felice di poter aiutare la squadra con un gol e con la qualificazione. Le parole non possono descriverlo. Grazie, Brasile! Andiamo insieme fino alla fine!”. Hakimi invece si è fatto inspirare da Kobe Bryant con la sua breve didascalia: “Non abbiamo finito”. Proprio come rispose Kobe durante i Playoff con i Lakers. Infine la sorpresa della notte Orlando Gill ha festeggiato così: “Continuiamo a scrivere la nostra storia”, dopo la lotteria dei rigori contro la Germania.

Foto: Instagram World Cup