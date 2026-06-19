Mondiale, l’Algeria fa ricorso alla FIFA. Contestate le decisioni arbitrali dell’esordio
19/06/2026 | 14:53:59
La sfida Algeria–Argentina, potrebbe non essere ancora finita, infatti come ripotano i quotidiani africani, la nazionale dei Fennec ha inviato un ricorso ufficiale alla Fifa per la gestione arbitrale del match contro l’Argentina. Due gli episodi sotto la lente di ingrandimento, il primo riguarda il fallo di Messi alla mezz’ora, che stampa sul polpaccio di Mandi i suoi tacchetti, per Marciniak non c’è nulla. Mentre nel secondo tempo viene segnalata la gomitata di Mac Alllister, che stende Maza, ma rimane impunita. In attesa di verdetti e ufficialità il destino del gruppo J potrebbe essere tutt’altro che scritto.
Foto: Instagram AFA