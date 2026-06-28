Mondiale: il tabellone dei sedicesimi
28/06/2026 | 09:47:39
Tabellone completo dei sedicesimi:
Sudafrica – Canada (Domenica 28 giugno – ore 21)
Brasile – Giappone (Lunedì 29 giugno – ore 19)
Germania – Paraguay (Lunedì 29 giugno – ore 22.30)
Olanda – Marocco (Martedì 30 giugno – ore 3)
Costa d’Avorio – Norvegia (Martedì 30 giugno – ore 19)
Francia – Svezia (Martedì 30 giugno – ore 23)
Messico – Ecuador (Mercoledì 1 luglio – ore 3)
Inghilterra – Congo (Mercoledì 1 luglio – ore 18)
Belgio – Senegal (Mercoledì 1 luglio – ore 22)
Stati Uniti – Bosnia Erzegovina (Giovedì 2 luglio – ore 2)
Spagna – Austria (Giovedì 2 luglio – ore 21)
Portogallo – Croazia (Venerdì 3 luglio – ore 1)
Svizzera – Algeria (Venerdì 3 luglio – ore 5)
Australia – Egitto (Venerdì 3 luglio – ore 20.00)
Argentina – Capo Verde (Sabato 4 luglio – ore 00.00)
Colombia – Ghana (Sabato 4 luglio – ore 3.30)
Foto: Instagram Coppa del Monda