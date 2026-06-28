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Mondiale: il tabellone dei sedicesimi

28/06/2026 | 09:47:39

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Tabellone completo dei sedicesimi:

SudafricaCanada (Domenica 28 giugno – ore 21)

Brasile – Giappone (Lunedì 29 giugno – ore 19)

Germania – Paraguay (Lunedì 29 giugno – ore 22.30)

Olanda – Marocco (Martedì 30 giugno – ore 3)

Costa d’Avorio – Norvegia (Martedì 30 giugno – ore 19)

Francia – Svezia (Martedì 30 giugno – ore 23)

Messico – Ecuador (Mercoledì 1 luglio – ore 3)

Inghilterra – Congo (Mercoledì 1 luglio – ore 18)

Belgio – Senegal (Mercoledì 1 luglio – ore 22)

Stati Uniti – Bosnia Erzegovina (Giovedì 2 luglio – ore 2)

Spagna – Austria (Giovedì 2 luglio – ore 21)

Portogallo – Croazia (Venerdì 3 luglio – ore 1)

Svizzera – Algeria (Venerdì 3 luglio – ore 5)

Australia – Egitto (Venerdì 3 luglio – ore 20.00)

Argentina – Capo Verde (Sabato 4 luglio – ore 00.00)

Colombia – Ghana (Sabato 4 luglio – ore 3.30)

Foto: Instagram Coppa del Monda