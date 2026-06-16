Il muro di Capo Verde: Vozinha ferma la Spagna a 40 anni e vola sui social

16/06/2026 | 12:47:21

Nella prima giornata del Girone H le due big: Spagna e Uruguay non sono riuscite ad andare oltre il pari, rispettivamente con Capo Verde e Arabia Saudita. Se Bielsa ringrazia una rete nel finale per il punto ottenuto, De La Fuente e Co. sbattono per 90’ sui guantoni di Vozinha e non riescono a scalfire lo 0-0. Josemar José Èvora Dias, per tutti quanti da ieri Vozinha, è il meritato mvp del match tra Spagna e Capo Verde, grazie alle sue parate che hanno fermato le Furie Rosse. A quarant’anni l’estremo difensore entra nei record dei Mondiali nella categoria esordienti over, sfoderando una prestazione che in patria hanno apprezzato tutti. Lo 0-0 al triplice fischio non è una casualità e mostra quanto sia solida la difesa capoverdiana, che nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo ha mantenuto 7 volte su 10 la porta inviolata. Vozinha in 90’ è diventato l’eroe di tutti, lo testimonia il suo profilo social che è passato da 50 mila followers a 6 milioni e mezzo, con il numero dei seguaci che continua ad aumentare. Il Mondiale ci ha già regalato la prima bella storia.

Foto: Instagram Vozinha