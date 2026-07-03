Mondiale, il modello di spettacolo americano invade il campo da calcio

03/07/2026 | 15:14:45

Il Mondiale americano procede spedito seguendo la fitta tabella di marcia. Il tocco a stelle e strisce è visibile in molti elementi introdotti nelle partite. Infatti lo spettacolo sta diventando un elemento sempre più centrale, per la finale è già stato annunciato un ricco show cantato durante l’intervallo, proprio come accade nell’halftime show del Super Bowl, l’evento sportivo made in America per eccellenza, o come i tanti cantanti che durante gli intervalli delle partite di pallacanestro spuntano sul parquet. Stelle dello show business e non solo vengono inquadrate dalle telecamere nelle migliori tribune delle strutture, un po’ come i Vip che affollano il bordo campo a basket occupando posti con cifre da capogiro. Altra similitudine tra la palla a spicchi e quella da calcio è la presenza di tutti i giocatori insieme durante gli inni. Non ci sono più distinzioni, niente titolari o riserve, ma solo il gruppo. Anche le spiegazioni del VAR, ormai da un po’ come in altri sport, prevedono che il direttore di gara spieghi in diretta perché ha preso la sua decisione, cercando così di diminuire ogni dubbio o polemica. Una volta che ci sarà anche la possibilità per le squadre di poter richiedere la revisione delle azioni, la trasformazione sarà completata. Chissà che poi magari un giorno non vedremo Gara 7 in finale di Champions o che i gol da fuori area valgono di più. Infine, i tanto discussi hydration breaks, tra chi li ama e chi li odia, hanno trasformato la divisione della partita. Ormai i CT pianificano il match su quattro quarti e le pause per bere sono diventate un momento in cui il destino della gara può ribaltarsi, lasciando all’inizio spiazzati e sorpresi in molti, rimasti beffati. Il calcio continua a cambiare e pesca nuovi elementi da altri mondi, e il modello americano sembra attecchire bene in Italia, dove le tante proprietà internazionali vogliono portare i 90’ a un nuovo livello, non solo fatto di gioco, ma una vera e propria esperienza a 360 gradi capace di accontentare tutti.

Foto: X UEFA