Mondiale, il Messico in 45’ passa dai fischi agli applausi per la qualificazione ai sedicesimi

19/06/2026 | 11:00:03

Il Messico è la prima selezione a qualificarsi per i sedicesimi, dove affronterà una delle migliori terze. Nella sfida casalinga contro la Corea del Sud, dell’ex Napoli Kim, vinta grazie al gol di Romo nella ripresa, i beniamini di casa passano dai fischi per un primo tempo soporifero, agli applausi nel finale. La rosa di Aguirre è la prima a staccare il ticket per la fase ad eliminazione e risponde sul campo alle critiche dei tifosi, che lamentavano risultati altalenanti nelle ultime competizioni, per un paese che ha fame di calcio e voglia di riscatto attraverso il pallone.

Foto: X Messico