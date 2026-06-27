Mondiale finito per Hien: “Un sogno diventato realtà, ma per me è già finito”

27/06/2026 | 20:16:53

Mondiale finito per il difensore dell’Atalanta e della Svezia, Isak Hien. Il giocatore ha subito un infortunio contro il Giappone e purtroppo gli esami hanno evidenziato dei tempi di recupero molto lunghi.

ll giocatore saluta i Mondiali con un post sui social: “Un sogno che è diventato realtà, ma che purtroppo si conclude in anticipo per quanto mi riguarda. Grazie a tutti i tifosi svedesi là fuori che ci hanno sostenuto fin dal primo giorno: siete assolutamente incredibili. Un grande grazie ai ragazzi della squadra e a tutti coloro che fanno parte e ruotano attorno alla nazionale per la migliore esperienza che si possa vivere come calciatore. Per la mia famiglia e i miei amici più stretti, che ci sono sempre sia nei momenti positivi che in quelli difficili, non ho parole per esprimere quanto io sia grato. Avanti Svezia! Tornerò”.

Foto: sito Svezia