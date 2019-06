Mondiale femminile: stasera c’è Italia-Brasile. Il programma

Prosegue il Mondiale femminile in corso di svolgimento in Francia. Per l’Italia l’ultima fatica del girone C: le azzurre di Milena Bertolini stasera (ore 21) si giocano il primo posto contro il Brasile. La nazionale verdeoro finora ha ottenuto una vittoria (3-0 all’esordio contro la Giamaica) e una sconfitta contro l’Australia (3-2). L’Italia cercherà invece di ottenere il terzo successo consecutivo, dopo il debutto vincente contro la formazione australiana e la solida prova contro la Giamaica (5-0). Nonostante le azzurre siano già qualificate per la fase successiva, è importante cercare di terminare il girone come prime per assicurarsi un ottavo di finale contro un’avversaria meno temibile: per raggiungere questo obiettivo sarà sufficiente un pareggio contro il Brasile. Di seguito il programma delle gare odierne:

21:00 Giamaica-Australia

21:00 Italia-Brasile