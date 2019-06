Mondiale femminile: sarà l’Olanda l’avversaria dell’Italia nei quarti di finale

Nei quarti di finale del Mondiale femminile, in corso di svolgimento in Francia, l’Italia se la dovrà vedere con l’Olanda. La selezione orange ha battuto il Giappone per 2-1: decisiva la rete realizzata all’ultimo respiro da Martens su rigore. L’Olanda era passata in vantaggio al 17′ con la stessa Martens, per poi incassare il momentaneo pari da Hasegawa al 43′. Nei quarti sarà dunque Italia-Olanda, gara in programma sabato alle 15 a Valenciennes.

Foto: Twitter ufficiale Nazionale femminile