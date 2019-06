Mondiale femminile: oggi l’Italia sfida la Cina, in palio i quarti di finale

L’Italia si gioca l’accesso ai quarti di finale del Mondiale femminile: oggi (ore 18) a Montpellier per le azzurre c’è da superare l’ostacolo Cina, ma le ragazze di Milena Bertolini hanno tutte le carte in regola per battersi e superare gli ottavi. L’Italia ha chiuso il proprio girone in prima posizione, mentre le cinesi arrivano a questa sfida qualificate come una delle migliori terze. Vincere per continuare a sognare, dunque, è questo l’imperativo per le azzurre.