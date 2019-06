Mondiale femminile: oggi Giamaica-Italia. Il programma completo

Dopo l’impresa contro l’Australia, l’Italia femminile cerca la conferma nella seconda giornata del Mondiale. La partita contro la Giamaica, in programma alle ore 18, può risultare già decisiva: una vittoria consegnerebbe nelle mani delle azzurre la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della competizione iridata in corso di svolgimento in Francia. Di seguito il programma completo di oggi:

15:00 Giappone-Scozia

18:00 Giamaica-Italia

21:00 Inghilterra-Argentina