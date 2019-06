Mondiale femminile: l’Italia sfida la corazzata Olanda, in palio la semifinale

L‘Italia vuole continuare a sognare. Ai quarti del Mondiale femminile, le azzurre di Milena Bartolini dovranno vedersela con la corazzata Olanda, che ha vinto il titolo europeo nel 2017. Dopo il successo per 2-0 sulla Cina, l’Italia dovrà superarsi per staccare il pass per le semifinali: il pericolo numero è rappresentato da Lieke Martens, autrice della doppietta decisiva contro il Giappone nei quarti. Chi vince incontrerà la vincente di Germania-Svezia, mentre l’Inghilterra è già in semifinale dopo aver strapazzato la Norvegia.

Foto: Twitter ufficiale nazionale femminile Italia