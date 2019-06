Arriva la prima sconfitta al Mondiale femminile per l’Italia. Le ragazze di Milena Bertolini cadono 1-0 contro il Brasile, gara decisa da un rigore segnato da Marta al 74′. Nonostante la sconfitta, l’Italia chiude comunque al primo posto nel girone C davanti ad Australia, seconda, e Brasile, terzo e qualificato agli ottavi. Ora per le azzurre ci sarà una fra Cina e Nigeria.