Mondiale per Club, la FIFA svela il tabellone: finale in programma il 12 febbraio

La FIFA ha reso noto il tabellone e il calendario del prossimo Mondiale per Club, che ha qualche giorno fa accolto l’ultima squadra partecipante, i campioni del Sud America del Palmeiras, dall’altro lato c’è il Chelsea, Campione d’Europa.

Al primo turno si affronteranno Al Jazira e Auckland City, dal secondo turno entreranno in gara Al Ahly e Monterrey, con l’Al Hilal che sfiderà la vincente di Al Jazira-Auckland. Le vincenti dei due quarti di finale affronteranno poi Palmeiras e Chelsea, finale in programma per il prossimo 12 febbraio.

🛣 The path to the #ClubWC 2021 trophy is set 🔒

🏆 Who will be hoisting the cup on 12 February? 🤔 pic.twitter.com/KZzTYoubyG

— FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021