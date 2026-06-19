Mondiale, brutto infortunio per Koné. Il Sassuolo rischia di perderlo a lungo

19/06/2026 | 10:20:58

Nella bella nottata del Canada, l’infortunio del nerovedere Koné lascia tutti in apprensione. Il centrocampista del Sassuolo, nel secondo tempo, ha dovuto abbandonare il campo, a seguito di un duro intervento di Madibo, che dopo l’espulsione è scoppiato in lacrime per il fallo commesso. Nel finale bel gesto di Saliba, che pennella dal limite e mostra a tutti la maglia del compagno infortunato, per cui si aspetta il parere medico.

Foto: X Sassuolo