Mondiale, alle 21 si parte con Messico-Sud Africa. Cerimonia d’apertura record da 90 minuti

11/06/2026 | 10:03:57

È tutto pronto, dopo 4 anni di attesa, siamo pronti a goderci una nuova Coppa del Mondo. Alle 21 l’esordio sul campo, tra Messico e Sud Africa, esattamente lo stesso match che inaugurò l’edizione del Mondiale africano nel 2010; uno degli ultimi ricordi, non felice, che noi Azzurri abbiamo del torneo, in uno stadio a che evoca momenti leggendari, quello Azteca di Città del Messico. Italia che oggi sarà presente grazie alla Balich Wonder Studio, studio milanese esperto di eventi che ha progettato tutta la cerimonia d’apertura. Show che prevederà una lunga cerimonia, circa un’ora e trenta e con tanti ospiti: Shakira e Burna Boy con il brano “Dai”, Alejandro Fernàndez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Manà e Tyla. Al termine sarà poi il pallone a tornare protagonista, pronto a farci emozionare per tutta l’estate.

Foto: Instagram Coppa del Mondo