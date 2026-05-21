Mondiale 2026, la data d’inizio e il nuovo calendario della Coppa del Mondo

21/05/2026 | 11:01:59

Il Mondiale 2026 quando inizia? La risposta da segnare è giovedì 11 giugno 2026, giorno in cui la Coppa del Mondo prenderà ufficialmente il via allo stadio Azteca di Città del Messico. Non sarà una partenza qualunque, perché la gara inaugurale aprirà la prima edizione organizzata da tre Paesi, Stati Uniti, Messico e Canada, e la prima con 48 nazionali al posto delle 32 viste nelle edizioni precedenti. Il valore dell’appuntamento, quindi, non si limita alla data: l’11 giugno segnerà l’ingresso del torneo in una formula più ampia, con più partite, più città coinvolte e un calendario destinato a richiedere maggiore attenzione anche al pubblico italiano. La scelta dell’Azteca aggiunge ulteriore peso simbolico all’avvio, perché porta il primo calcio del torneo in uno stadio che ha già attraversato pagine decisive della storia mondiale. Per chi vuole orientarsi subito, il punto di partenza è chiaro: la competizione inizierà in Messico, dentro un impianto iconico, e darà il via a un mese abbondante di calcio distribuito tra Nord America e fusi orari diversi.

Il calendario e la chiusura del torneo

La competizione si svilupperà dall’11 giugno al 19 luglio 2026, con una durata superiore al mese e una struttura più estesa rispetto al passato. Il calendario prevede 104 partite complessive, distribuite in sedici città ospitanti tra Stati Uniti, Messico e Canada. Gli Stati Uniti avranno il peso principale nell’organizzazione, con undici sedi e la parte più ampia del programma; il Messico ospiterà gare a Città del Messico, Guadalajara e Monterrey; il Canada sarà presente con Toronto e Vancouver. La finale si giocherà domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium, ultimo atto di un percorso che passerà dalla fase a gironi ai sedicesimi, poi agli ottavi, ai quarti, alle semifinali e alle due gare decisive per terzo posto e titolo. Per il pubblico italiano, il dato pratico più importante è che il torneo non seguirà un ritmo uniforme: la distanza tra le città, i diversi fusi orari e il numero elevato di incontri renderanno necessario consultare il calendario aggiornato con attenzione, soprattutto quando saranno definiti abbinamenti, orari ufficiali e programmazione televisiva.

Il valore dell’Azteca nella storia mondiale

Lo stadio Azteca non è soltanto la sede della partita inaugurale, ma uno dei luoghi in cui la Coppa del Mondo ha costruito una parte decisiva del proprio immaginario. Qui il torneo ha lasciato tracce profonde nel 1970 e nel 1986, due edizioni legate a campioni, partite e momenti ancora oggi centrali nel racconto del calcio internazionale. Riportare il primo match del 2026 a Città del Messico significa quindi unire memoria e nuovo formato: da una parte il peso di uno stadio simbolo, dall’altra una competizione allargata a 48 nazionali e distribuita su tre Paesi. Per il pubblico italiano, questo contesto sarà utile anche per leggere il torneo prima del calcio d’inizio: calendario, sedi, percorso delle favorite e condizioni ambientali potranno orientare analisi e previsioni.

L’Azteca, in questo senso, diventa il punto di contatto tra la storia della Coppa del Mondo e una fase nuova, più ampia e più complessa da seguire senza una bussola precisa.

Come organizzarsi con gli orari in Italia

Per seguire il Mondiale 2026 dall’Italia servirà una pianificazione più attenta rispetto alle edizioni giocate in Europa, perché le partite saranno distribuite tra Messico, Canada e Stati Uniti, con città collocate su fusi orari molto diversi. La prima certezza positiva riguarda i due appuntamenti principali: Messico contro Sudafrica, gara inaugurale dell’11 giugno allo stadio Azteca, è prevista alle 21 italiane, così come la finale del 19 luglio al New York New Jersey Stadium, fissata alle 15 locali e quindi in prima serata per il pubblico italiano. Il resto del programma, però, sarà meno lineare: le sedi della costa orientale nordamericana saranno generalmente più gestibili, mentre le gare giocate a Los Angeles, Vancouver o Seattle potranno scivolare nel cuore della notte italiana. Per questo conviene dividere il calendario in tre fasce pratiche: partite comode tra tardo pomeriggio e prima serata, incontri serali o notturni da seguire fino a mezzanotte o poco oltre, gare più scomode tra le 3 e le 6 del mattino, da valutare tramite sintesi, repliche o contenuti on demand. Il riferimento da tenere sotto mano, soprattutto quando verranno aggiornati eventuali dettagli di programmazione, resta il calendario ufficiale delle partite del Mondiale 2026, utile per controllare sede, data e orario di ogni incontro senza affidarsi a ricostruzioni parziali. In Italia, inoltre, DAZN ha annunciato la copertura di tutte le 104 partite, mentre la Rai trasmetterà una selezione in chiaro con 35 gare, comprese partita inaugurale, semifinali e finale: chi vuole seguire il torneo in modo ordinato dovrà quindi incrociare tre elementi, cioè orario italiano, importanza della partita e piattaforma di trasmissione.

Cosa sapere prima del calcio d’inizio

L’avvicinamento al Mondiale 2026 non si esaurirà nella data d’apertura, perché questa edizione richiederà al pubblico italiano un modo diverso di leggere la Coppa del Mondo. Il punto di partenza resta l’11 giugno allo stadio Azteca, ma attorno a quella sera si costruirà un torneo più lungo, più affollato e più complesso da seguire rispetto al passato. Le 48 nazionali aumenteranno il numero di partite, i sedicesimi renderanno più lunga la fase a eliminazione diretta e la distribuzione tra Stati Uniti, Messico e Canada imporrà maggiore attenzione a orari, sedi e programmazione. Per gli appassionati italiani sarà utile prepararsi con anticipo, salvando le date principali, controllando il calendario aggiornato e distinguendo le gare davvero imperdibili da quelle da recuperare in un secondo momento.

Nello stesso periodo, chi consulta piattaforme regolamentate per seguire iniziative legate al tempo libero potrà tenere d’occhio anche promo lotteria Italia, soprattutto quando offerte, concorsi e campagne stagionali verranno presentati accanto ai grandi appuntamenti sportivi dell’estate. Il fascino di questa edizione nascerà proprio da questo equilibrio: da una parte la tradizione di uno stadio come l’Azteca, dall’altra una formula nuova, pensata per allargare il torneo e renderlo ancora più globale. Sapere quando comincia il Mondiale 2026 è quindi solo il primo passo: per seguirlo bene servirà una bussola chiara tra fusi orari, piattaforme, favorite e tappe decisive fino alla finale del 19 luglio.