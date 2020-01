Moncini, ennesimo indizio Benevento: neanche in panchina contro il Verona

Gabriele Moncini si appresta ad abbracciare il Benevento. Già qualche giorno fa vi avevamo dato in chiusura l’operazione, nelle scorse ore abbiamo confermato tutto con gli accordi totali tra il club sannita e la Spal. L’attaccante allungherà il suo contratto in scadenza nel 2022 e sarà già nel gruppo di Inzaghi a partire dal prossimo ritiro romano. Intanto, ecco l’ennesimo indizio per l’imminente trasferimento di Moncini al Benevento: il classe ’96 non è stato portato neppure in panchina da Semplici in occasione della sfida contro il Verona, a conferma del via libera Spal.