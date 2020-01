Moncini al Benevento: il bluff di Foggia e le cifre confermate

Gabriele Moncini raggiungerà nelle prossime ore il Benevento ed è il regalo per Super Pippo Inzaghi, lanciatissimo verso la promozione in Serie A. Confermata la nostra esclusiva, data in più tappe (dalla mega offerta alla chiusura dell’operazione). Confermati anche i termini economici: il diesse Pasquale Foggia aveva dichiarato di aver letto “cifre assurde”, in realtà si trattava di un bluff, perché il Benevento – come anticipato – sborserà una cifra vicina ai 4 milioni di euro più eventuali bonus. Uno sforzo considerevole, quello del patron Vigorito, destinato probabilmente ad essere il più importante dell’intera sessione inverale di Serie B.

Foto: sito ufficiale Spal