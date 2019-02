Monchi: “Zaniolo? Ha la testa giusta, ma dobbiamo stargli più vicini. Sul futuro di Dzeko…”

Queste le parole di Monchi, direttore sportivo della Roma, ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match contro il Bologna: “Proteggere Zaniolo dalla popolarità? Non è facile, ma è anche normale. Dobbiamo capire che certe volte succedono queste cose, ma credo che tutti dobbiamo essere un po’ più vicini al calciatore per fargli fare una crescita normale. Fino ad oggi il ragazzo ha la testa giusta. Il futuro di Dzeko? Siamo molto soddisfatti con Edin. Lui lo sa e adesso siamo tutti con la testa al presente. Ha detto più volte che gli piace rimanere qui e questo per noi è importante. Per tutti ora la cosa più importante è il presente”, ha chiuso Monchi.

Foto: Twitter ufficiale Roma