Monchi: “Vittoria in ricordo di persone che oggi non sono qui e che mi hanno dato tanto”

Il direttore sportivo del Siviglia, ed ex romanista Monchi, ha parlato ai microfoni del Siviglia, come appreso dal sito ufficiale del club neo vincitore della sesta coppa europea: “Abbiamo superato una vera lotta. Sono orgoglioso dello spogliatoio, di come hanno gestito partita dall’inizio. Questa vittoria è in ricordo di persone che oggi non sono qui e che mi hanno dato tanto. Questa coppa è tornata a casa, dove deve stare, perchè nessuno la vuole come noi”.

Foto: Sito Ufficiale Siviglia