Monchi torna in pista: sarà il nuovo ds dell’Espanyol

07/05/2026 | 12:09:51

L’ex dirigente della Roma Monchi ha accettato l’offerta dell’Espanyol e firmerà con il club come nuovo ds a partire dalla prossima stagione. Il dirigente, che a settembre 2025 ha chiuso la sua avventura all’Aston Villa, era sugli spalti per assistere alla partita tra Espanyol e Real Madrid lo scorso fine settimana. L’intenzione della proprietà era chiara: ingaggiare uno dei direttori sportivi di maggior successo e fama internazionale del calcio spagnolo. Lo riporta Mundo Deportivo.

foto x siviglia