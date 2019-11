Monchi: “Tifosi poco felici di Lopetegui, ma io faccio le mie scelte con il club”

Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha parlato dello scarso feeling tra i tifosi andalusi e il tecnico Julen Lopetegui ai microfoni di Estadio Deportivo: “Sono uno di quelli che pensa che non si debba gestire un club a seconda di ciò che i tifoso dicono né tanto meno prende decisioni indipendentemente da ciò che dicono i fan. E’ vero che quando la notizia di Lopetegui è trapelata come nuovo tecnico, c’è stata una reazione di maggioranza che non dovrebbe essere nascosta e che era negativa. Quella corrente negativa ha solo rafforzato il mio rapporto con il tecnico e mi ha convinto ancora di più”.