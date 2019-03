Monchi: “Speravo che questo giorno arrivasse il primo possibile. Roma per sempre nel cuore”

L’ormai ex direttore sportivo della Roma è tornato nella sua Siviglia. Dopo due anni passati nella capitale, Monchi ha deciso di rescindere il suo contratto con la società giallorossa per tornare, quasi a sorpresa, al Siviglia. Nella conferenza stampa di presentazione Sanchez Pizjuan ha parlato così del ritorno in Spagna: “È un giorno difficile da immaginare ed è complicato poter spiegare. Un giorno che ho sperato arrivasse il prima possibile e si sta compiendo. Voglio ringraziare il presidente, l’amministrazione e tutti quelli che hanno contribuito che sia qui. In questi ultimi giorni il presidente e i direttori generali mi hanno trasmesso un’idea del futuro del Siviglia che coincide con quello che ho nella mente che possa essere il Siviglia del futuro. Credo che dopo essere stato due anni fuori dal Siviglia, in un club importante che sarà sempre nel mio cuore come la Roma, sono cresciuto professionalmente e ho il diritto e il dovere di continuare questa crescita personale nel club che amo”. Sulle responsabilità di Monchi come direttore generale sportivo risponde il presidente del club: “Monchi ha lo stesso incarico, ma avrà una direzione generale sportiva e significa che sarà tutti i giorni nel club non solo nell’ambito sportivo ma anche generale. Ha molta esperienza, tutto quello che ha appreso fuori da qui”.