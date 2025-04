Monchi: “Ritorno al Siviglia? Mi manca la Spagna, ma sono molto felice all’Aston Villa”

Durante l’intervista concessa a GOL, il direttore sportivo dell’Aston Villa, Ramón Rodríguez Verdejo – noto come Monchi -, ha così risposto alla domanda su un suo possibile ritorno a Siviglia: “È una domanda che mi aspettavo. Ora come ora la mia testa è concentrata sulla partita di mercoledì. Ci sono molte cose entusiasmanti all’Aston Villa. Mi hanno accolto con affetto, mi sento voluto bene, comodissimo qui con il mio dipartimento. Sono felice. Mi manca molto della Spagna, ma in questo momento la mia felicità è paragonabile a quella che trovo all’Aston Villa. Voglio concentrarmi su questo presente così bello”.