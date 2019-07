Monchi: “Reguilon vuole venire al Siviglia, la trattativa è in fase avanzata”

Durante la presentazione dei due acquisti Joan Jordan e Diego Carlos, il direttore sportivo Monchi ha fatto il punto sul mercato del Siviglia, annunciando i decisi passi in avanti per il prestito di Sergio Reguilon dal Real Madrid. “C’è una negoziazione aperta con un’alta possibilità che si concluda, abbiamo già percorso molta strada. Se tutto continuerà ad andare nel verso giusto, in poco tempo sarà a Siviglia per sostenere le visite mediche. Sicuramente è importante sapere che il giocatore ha il desiderio di venire da noi, è una cosa che aiuta sempre perché ti permette di lavorare con tranquillità, sapendo che il giocatore verrà”.

Foto Mundo Deportivo