Monchi: “Proviamo di nuovo a fare in modo che la realtà superi i nostri sogni migliori. Forza Siviglia”

Il ds del Siviglia, ex Roma, Monchi a postato un tweet a poche ore dalla sfida contro la Roma: “Zero scuse, massima soddisfazione. Ora ci manca un motivo e lo abbiamo in ognuno di voi, migliaia di tifosi del Siviglia che possiamo rendere felici in mezzo a tanta difficoltà. Proviamo di nuovo a fare in modo che la realtà superi i nostri sogni migliori. Forza Siviglia”.

Foto: twitter personale Monchi