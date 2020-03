Monchi: “Partita secca e campo neutro con la Roma? Una delle varie ipotesi. Il problema è serio”

Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in merito alla gara da disputare con la Roma nei quarti di Europa League: “Non sono sicuro che si possa trovare rapidamente una soluzione. Una partita secca su un campo neutro è una delle diverse ipotesi prese in considerazione dalla UEFA, ma non penso che sia facile trovare un Paese disposto ad accoglierci . La situazione è in continua evoluzione, ciò che è valido oggi potrebbe non esserlo domani. Il problema è serio e il quadro medico è molto variabile. Se, in qualsiasi momento della stagione, la UEFA ritiene che, per qualsiasi motivo, una sede possa non essere adatta per organizzare una partita, può consultare la Federazione e il club in questione e chiedere loro di proporre una sede alternativa , in conformità con i requisiti UEFA. Nel caso in cui tali Federazione e club non possano proporre una sede alternativa accettabile entro il termine stabilito dalla UEFA, la UEFA può scegliere una sede alternativa neutrale”.

Foto: Mundo Deportivo