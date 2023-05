Monchi: “Mourinho è una vecchia volpe. Dybala, Belotti e Smalling non sono dei bambini”

Monchi sul sito del Sevilla ha risposto alle affermazioni di Mourinho espresse ieri in conferenza stampa sull’età media della Roma, ritenuta dal tecnico giallorosso molto inferiore anche in termini di esperienza rispetto a quella degli spagnoli. Il ds degli spagnoli ha risposto così: “Mourinho è una vecchia volpe e prova a togliere pressione e metterla su di noi. Non so se Smalling, Belotti e Dybala siano dei bambini, penso che essere favoriti non sia una cosa molto buona”.

Foto: Monchi (Youtube)