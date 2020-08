Monchi: “Il Siviglia è un concetto di famiglia”

Il direttore sportivo del Siviglia ed ex Roma Monchi ha parlato della sfida di domani sera contro l’Inter, squadra che ha già incontrato ai tempi dei giallorossi. Intervistato da Marca, Monchi loda il buon lavoro fatto con i biancorossi: “Quando uno è nel suo club, e io sono nel mio Siviglia, tutto quello che fai ti sembra poco perché alla fine non vedi il Siviglia come un lavoro, è più vicino alla parola famiglia, soprattutto come concetto”. Un Siviglia senza l’apporto dei propri tifosi: “Sono sicuro che saranno vicino a noi con il cuore perchè abbiamo fatto un buon campionato e un buon cammino europeo. Dobbiamo cercare di non sbagliare o di fare poco”.

Foto: Marca