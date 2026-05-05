Monchi: “Il Siviglia? Ad oggi non ho ricevuto alcuna offerta per tornare”

05/05/2026 | 17:36:42

L’ex direttore sportivo di Roma, Siviglia e Aston Villa, Monchi, ha concesso un’intervista nel podcast “Un podcast con acento”. Queste le sue parole:

“L’acquisto del Siviglia da parte di Ramos? Se chiedete a Sergio Ramos, ai suoi soci o agli azionisti del Siviglia, neanche loro sono sicuri al 100% di cosa succederà. So che lui, forse in quanto presidente, vuole essere al centro del processo decisionale riguardo al futuro del club. Offerte di lavoro? Per quanto riguarda il Siviglia, ad oggi non ho ricevuto alcuna offerta per tornare. Se mi chiamano, devo ascoltare, ma per ora mi trovo bene dove sono. San Fernando deve essere compatibile con tutto; altrimenti, non c’è nessuna offerta”.

Foto: X Siviglia