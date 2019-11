Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha parlato del possibile ritorno di Ivan Rakitic in Andalusia ai microfoni di Canal Sur Radio: “Non so se è una possibilità nei prossimi anni, oggi è molto difficile. Ha un contratto col Barcellona ed è del Barcellona. Non ha perso sentimento verso il nostro club, ma ora è impossibile”.

Foto: Mundo Deportivo