Monchi: “Il calcio non è fatto solo dai calciatori, ci sono 185.000 persone che ci lavorano”

Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha parlato della possible ripresa del campionato a Canal Sur Radio: “Dobbiamo essere prudenti. Sapendo che il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti, dobbiamo andare di pari passo con la salute più che mai . La salute è il bene più importante che ci sia. E quando tutto ciò accadrà ci sarà risolvere il quadro imprenditoriale nel calcio. È un settore che si muove molto. Stiamo tutti lavorando affinché il calcio riprenda. I calciatori non vogliono riprendere? Ciò che chiedono e chiedono è la sicurezza. Ci sono 185.000 lavoratori che vivono di calcio. Non si tratta solo di giocatori di calcio . Il confine deve essere molto ben limitato. Il calcio deve essere un esempio, ma non usare tutti noi che ci muoviamo nel calcio per altre cose. Prudenza. È meglio fare pochi passi ma fermi.”

Foto: profilo Twitter ufficiale AS Roma