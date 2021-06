Monchi: “Gomez via? Ma se è appena arrivato! Non cerchiamo Ferrari e Castillejo”

Il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, ex dirigente della Roma, ha parlato di mercato ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue dichiarazioni: “Sergio Ramos a Siviglia? Credo che stia parlando col Real Madrid per il rinn0vo. Cerchiamo un difensore, certo. Ferrari del Sassuolo è un buon giocatore ma non c’è niente di concreto al momento. Lo stesso discorso vale per Castillejo, abbiamo tanti giocatori in questo ruolo e non sarebbe una priorità. Il Papu Gomez può lasciare Siviglia? Il Papu è appena arrivato, da gennaio. E’ contento qui e noi siamo contenti di lui. Credo che il suo percorso da noi sia appena iniziato”.

Foto: Screen Youtube Siviglia