Monchi: “Di Francesco a rischio? Follia, ha la nostra fiducia. Nessuna guerra all’interno del club. Il ritiro…”

Monchi, direttore sportivo della Roma, ha fatto il punto della situazione in casa giallorosso poco prima della sfida contro il Viktoria Plzen in Champions League. Queste le sue principali dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Di Francesco a rischio? Credo di averne già parlato tante volte. La posizione della società non è mai cambiata, la nostra fiducia nei confronti dell’allenatore è la stessa. Quando mi fido di una persona, di un professionista, difficilmente viene meno questo rapporto. Sono rimasto un po’ confuso quando leggo cose come ‘guerra tra i dirigenti della Roma’: mi fa arrabbiare molto, perché non è vero. Qui c’è fiducia al 100%. Di Francesco è lo stesso allenatore che ci ha portato in semifinale di Champions. Se le cose non vanno è un problema di tutti, non carichiamo tutte le responsabilità su di lui. Le mie dimissioni in caso di esonero di Di Francesco? Altra follia. Mai ho pensato una cosa del genere. Voglio rimanere qui a lungo, finché avrò la fiducia della società io sarò alla Roma: ho fatto una scommessa con me stesso venendo qui e non torno indietro. Il ritiro? Credo che fondamentalmente vogliamo far capire alla rosa che così non va bene e allo stesso tempo vogliamo unire gli intenti del gruppo. A volte le soluzioni le trovano i calciatori da soli, parlando e confrontandosi”.

Foto: Roma Twitter