Moncada: “Soddisfatti di Conceicao. La vittoria della Coppa Italia non cambierebbe le valutazioni della stagione”

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan ha parlato a Dazn prima della gara di Venezia.

Queste le sue parole: “La Coppa Italia cambierebbe giudizio sulla stagione? No, non siamo soddisfatti della classifica in Serie A. Vincere due trofei sarebbe importante, ma dobbiamo fare di più.”

Il rapporto con Conceição: “Siamo contenti del lavoro dell’allenatore, abbiamo sbagliato tante partite, ma ci sono state anche alcune prestazioni di rilievo”.

Sulla figura del nuovo DS: “Abbiamo già una struttura ben delineata, siamo un grande club. Un nuovo direttore sportivo aggiungerebbe comunque quel qualcosa in più, ma siamo solidi anche così”.

Su Luka Jovic: “Abbiamo tutto sotto controllo sul suo contratto, siamo contenti di lui. Spero che farà ancora bene nelle sue ultime partite”.

Foto: Instagram Milan