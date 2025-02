Moncada: “Scudetto? Speriamo di non metterci tre anni per fare bene”

Poco prima del fischio d’inizio tra Torino e Milan, a parlare è stato il dt rossonero Moncada. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: “Dopo una partita così è difficile. Ci siamo parlati e dobbiamo fare meglio a partire da oggi. Milan di adesso più forte di quello di 3 anni fa? Difficile fare un paragone. Abbiamo una panchina più importante, ma vediamo cosa facciamo. La squadra è interessante, speriamo che faccia bene come quella dello scudetto. Speriamo di non metterci 3 anni per fare bene. Dobbiamo raggiungere il quarto posto. Dobbiamo vincere stasera e anche giovedì, abbiamo le motivazioni”.

FOTO: Instagram Milan