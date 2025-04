Moncada: “Non ci sono problemi con Conceicao, siamo molto contenti”

Il dirigente del Milan Geoffrey Moncada ha parlato a Mediaset prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Inter: “Quanto pesa la gara di stasera? Un bel derby in semifinale, dobbiamo andare in finale, è molto importante per noi. Sarà una bella gara contro l’Inter, l’importante è andare in finale. Poca protezione per Conceicao? Ogni giorno lavoriamo con lui, andiamo tutti i giorni a Milanello io e Ibrahimovic, tutti i giorni parliamo con lui e lo staff, siamo con lui e non ci sono problemi per noi, siamo molto contenti con lui. Lavora tanto per portare il Milan a un livello importante”.