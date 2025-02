Moncada: “I rinnovi? Ci stiamo lavorando. Stasera è una finale per la zona Champions”

Il dt del Milan, Geoffrey Moncada, ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro il Bologna valevole per il recupero della 9^ giornata di Serie A.

Queste le sue parole: “Sì possiamo considerarla una finale. Abbiamo sbagliato la prima contro il Torino, per noi stasera è fondamentale per riaprire il discorso per la zona Champions contro una bella squadra”.

Quanto è importante la sua figura in questo momento?

“E’ importante essere positivi, abbiamo ancora tante partite. Possiamo fare molto di più e sono qua ogni giorno per aiutare la squadra”.

Situazione rinnovi? “I rinnovi sono molto positivi, abbiamo lavorato bene. Importante controllare i giocatori: non possiamo perderne uno in scadenza. Su Reijnders e Pulisic siamo molto vicini, anche Theo e Maignan”.

Foto: sito Milan