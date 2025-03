Moncada: “Fiducia totale in Conceicao, lavoriamo insieme ogni giorno”

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro il Lecce: “Il mister ha parlato con noi, era tutto chiaro tra di noi. Non si sono problemi, abbiamo davvero un bel rapporto anche con Zlatan. Adesso dobbiamo pensare alla partita, per una volta abbiamo lavorato bene con calma durante la settimana e dobbiamo continuare così”.

Sul direttore sportivo: “Penso che il ruolo di direttore sportivo nel calcio sia importante, se c’è una persona che ci può aiutare la valutiamo ma senza stress”.

Sull’importanza della qualificazione europea: “Importante perché abbiamo ancora 11 partite, non è finita. Abbiamo ancora la Coppa Italia, c’è un derby da giocare. Non siamo contenti, siamo arrabbiati ma lavoriamo per tornare a un buon livello. Siamo qua per vincere stasera, siamo col mister. Abbiamo totalmente fiducia in lui, lavoriamo insieme ogni giorno”.

Foto: Instagram Milan