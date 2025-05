Moncada: “Conceicao ha la nostra fiducia. La finale di Coppa Italia non sarà decisiva”

05/05/2025 | 20:40:21

Il direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Stasera è importante, perché Genova è un campo difficile, è una buona partita per preparare la finale. Vincere è importante perché ti dà fiducia”.

Che lavoro serve per riportare il Milan in alto?

“L’anno scorso è stata una partita incredibile con Giroud in porta, c’è sempre da lavorare: sappiamo di cosa abbiamo bisogno. Abbiamo le idee chiare su cosa fare”.

Coppa Italia decisiva per la conferma di Conceicao?

“No, abbiamo fiducia in lui, è un lavoratore e ha portato la mentalità giusta. La Coppa Italia non sarà decisiva”.

Leao fuori per motivi fisici o per scelta tecnica?

“Giochiamo venerdì una partita molto difficile contro il Bologna. Loftus-Cheek è tornato bene, è importante stasera vederlo giocare dall’inizio”.

