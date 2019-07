Monaco, ufficiale l’arrivo di Lecomte dal Montpellier. Contratto fino al 2024

Tramite i propri canali ufficiali, il Monaco ha annunciato l’ingaggio di Benjamin Lacomte, portiere francese ex Montpellier. Il classe 1991 ha firmato un contratto fino al 2024. Questo il testo: “L’AS Monaco è onorato di annunciare l’arrivo di Benjamin Lecomte dal Montpellier. Il portiere si lega al club per cinque stagioni. Cresciuto nel Niort, l’esperto portiere ha totalizzato più di 250 presenze in sette stagioni con il Lorient (dal 2010 al 2017) con in mezzo un prestito di 6 mesi al Digione (2013/2014) e due stagioni con i colori del Montpellier. In due stagioni (79 partite) ha ricevuto due nomination per il miglior portiere della Ligue 1 nel 2018 e nel 2019. Regolarmente chiamato a far parte delle selezioni giovanili (U18, U19 e U20), Benjamim Lecomte viene convocato per la prima volta dalla Francia nel settembre del 2018, prima di essere richiamato a giugno”.

Foto Twitter Monaco