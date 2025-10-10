Monaco, si ferma Pogba. Nuova lesione muscolare per il centrocampista

10/10/2025 | 15:59:26

Problema in casa Monaco, si ferma Paul Pogba . Come riporta L’Equipe, il francese ha avvertito un dolore alla coscia destra durante una sessione di allenamento a inizio settimana. Gli esami medici hanno evidenziato una lieve lesione.Un colpo duro per il giocatore e per il club, che speravano di vederlo finalmente in campo dopo una lunga assenza segnata prima dalla squalifica per doping e poi da una serie di infortuni.

Foto: sito Monaco