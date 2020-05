Monaco: senza Coppe Europee dovranno essere ceduti circa 30 calciatori

Secondo quanto riporta l’agenzia AFP, la mancata partecipazione alle prossime Coppe Europee e ragioni di bilancio spingeranno il Monaco a sfoltire in modo importante la propria rosa, considerando anche il ritorno dei tanti calciatori attualmente ceduti in prestito. Infatti, il club del Principato sarà costretto a liberarsi di circa 30 calciatori. Con lo stop definitivo della Ligue 1, il Monaco ha chiuso la stagione al nono posto in classifica.

Foto: sito ufficiale AS Monaco