Monaco, rottura del crociato per Minamino

22/12/2025 | 18:09:02

Guai in casa Monaco, Minamino ha rimediato la rottura del crociato come svelato nel report medico diramato dal club monegasco: “Durante la partita dei sedicesimi di finale di Coppa di Francia giocata ad Auxerre, il nostro centrocampista Takumi Minamino si è infortunato al ginocchio sinistro. Gli esami medici hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Takumi potrà contare sul supporto di tutto il club durante il suo recupero. Sii forte, Takumi, siamo con te”.

foto x monaco