Monaco, ribaltone in panchina: via Jardim, è ufficiale l’arrivo dell’ex ct della Spagna Moreno

Ribaltone in casa Monaco. Leonardo Jardim lascia la panchina del club del Principato, al suo posto arriva l’ex ct della Spagna Robero Moreno. L’ufficialità, dopo le indiscrezioni francesi delle scorse ore, arriva direttamente dal sito del Monaco. I biancorossi, in questo momento, si trovano al settimo posto in classifica di Ligue 1 con 28 punti: un trend che la società ha intenzione di invertire affidandosi proprio all’ex commissario tecnico della Roja.

🔴⚪️ L’AS Monaco annonce la fin de la collaboration avec Leonardo Jardim et l’arrivée au poste d’entraîneur de Robert Moreno. https://t.co/yvFg8SbJic — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 28, 2019

Foto: Twitter ufficiale Spagna