Monaco, Pogba rimosso dalla lista UEFA. Il Ds: “Infortunio lungo, non sappiamo quando tornerà”

04/02/2026 | 21:20:50

Il Monaco ha ufficializzato il taglio di Paul Pogba dalla lista UEFA. Lo ufficializza il Ds Thiago Scuro.

Queste le sue parole ai canali del club: “Non c’è una risposta chiara. L’intero reparto medico è concentrato sulla ricerca di soluzioni. Come per qualsiasi infortunio, il primo passo sarà tornare in campo, poi continuare ad allenarsi per recuperare la forma fisica necessaria per giocare”.

Pogba è stato rimosso dalla lista assieme a Mohammed Salisu e Takumi Minamino, anch’essi infortunati. Al loro posto Krépin Diatta, Wout Faes e Simon Adingra.

Foto: sito Monaco